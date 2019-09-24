 Судья Окружного суда Киева разрешил построить многоэтажку вопреки решению Высшего Суда

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Суд обязал Департамент изменить высоту комплекса с 26,5 м на 72,6 м (26 этажей).

Суд удовлетворил иск Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны (ЦТУКС), которое является заказчиком строительства совместно с ООО "Будинпроект". Они заключили договор о строительстве ЖК "Покрова" в 2015 году.

Строительство начали в 2016 году, снеся существующий военкомат и сведя первые несколько этажей ЖК, после чего Государственная архитектурная строительная инспекция аннулировала разрешение.

Основанием стал ряд нарушений, среди которых - недействительные градостроительные условия и ограничения, которые утратили силу в 2013 году. Также свое предписание о приостановлении работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовывал никаких документов о строительстве в историческом ареале Киева, где действует ограничение по высотности (не выше 27 м).

После проигрыша во всех судах включая Верховный Суд, ЦТУКС в феврале этого года получило новые документы, которые уже ограничили высотность ЖК к законным 26,5 м. В соответствии с новыми требованиями застройщик был обязан разработать новую проектную документацию.

ЦТУКС обратилось в суд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И судья Окружного административного суда Киева это требование удовлетворил.

Судья Погрибниченко своеобразно объяснил постановление Верховного Суда, которое подтверждало неправомерность сведения 72-метрового ЖК. Тогда местный житель просил Верховный Суд отменить старые стандарты, однако судьи решили, что, поскольку стандарты и так являются недействительными еще с 2013-го года, то невозможно отменить то, чего не существует. Судья Погрибниченко решил, что это является свидетельством того, что старые стандарты и старый проект законны.

Департамент КГГА отзыва на иск ЦТУКС не подал, и суд квалифицировал это как признание иска.

ЖК "Покрова" строится под эгидой госкорпорации "Укрбуд". До избрания народным депутатом, президентом "Укрстроя" был Максим Микитась. Сейчас руководителем госкорпорации является помощник Микитася Александр Лятамбор.

Учредителем ООО "Будинпроект" значится ООО "Строительное развитие города", бенефициарными владельцами которого являются Зохра Нагиева и Сергей Якусевич, заместитель председателя правления "Укрбуда".

В своей декларации экс-нардеп Микитась указывал, что он является бенефициарным владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящей в корпорацию "Укрбуд".

19 сентября 2019 года гендиректор этой фирмы написал в Facebook, что Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем "Укрбуд Девелопмент".