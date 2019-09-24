 Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $250 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере $2,56 млрд. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", - говорится в обнародованной во вторник финансовой отчетности НАК.

Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение арбитража привело к увеличению его долга уже на 10%.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.