 Кабмин планирует назначать 5 советников по приватизации

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наконец, сегодня я разблокирую пять советников по "большой" приватизации из Фонда госимущества. И подаю на правительство", – сказал Милованов в ходе Visa Cashless Forum в Киеве во вторник.

Он также отметил, что, после принятия Верховной Радой закона о приватизации, к списку крупных госпредприятий, подлежащих продаже, добавится еще 21 компания.

"Пока мы тут с вами разговариваем, мой заместитель Павел Кухта отправил на согласование, с, приблизительно, 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию", – добавил министр.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который предполагает упразднение парламентской контрольной комиссии по вопросам приватизации.