 Lockheed Martin построит до 12 космических кораблей для полета на Луну

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Контракт с компанией заключило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Программа в том числе предполагает высадку на Луну женщины и мужчины к 2024 году.

Стоимость первых двух космических кораблей оценивается в $2,7 млрд, их должны поставить в течение трех лет. Еще три корабля стоимостью $1,9 млрд могут появиться у NASA к 2022 году.

"Этот контракт обеспечивает производство Orion на следующее десятилетие, что демонстрирует желание NASA обеспечить устойчивое присутствие на Луне и подготовку к отправке космонавтов на Марс",— сказал руководитель NASA Джим Брайденстайн. Еще одной целью в управлении ставят многократное использование компонентов кораблей.

Президент США Дональд Трамп потребовал "любой ценой" отправить на Луну американцев до 2024 года, он пообещал выделить $1,6 млрд на эти цели. Глава государства хочет, чтобы США вернулись в космос "с размахом".