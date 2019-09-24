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 Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1082 "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Законопроект вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.

"На сегодня Конвенция о процедуре общего транзита - это 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ИТ-продукта (New Computerised Transit System (NCTS)", - говорится в сообщении.

NCTS дает возможность наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени.

"Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах Договаривающихся сторон Конвенции по единым правилам", - сообщает министерство.

Процедура присоединения к Конвенции является нестандартной для стран-претендентов. Сначала необходимо ввести и использовать в течение не менее одного года положения настоящей Конвенции и соответствующий ИТ-продукт в пределах Украины. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150044
 
 
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