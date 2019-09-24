 Facebook купила за $1 миллиард стартап по управлению компьютером силой мысли

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал, что одной из разработок CTRL-Labs является браслет, считывающий поступающие из мозга сигналы. В частности, владельцы таких браслетов смогут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры. Им будет достаточно лишь стучать пальцами по столу, имитируя печатание.

"Мы надеемся создать такую технологию в масштабе и быстрее внедрить ее в потребительские товары", — заявил Босуорт.

Как отмечает агентство, эта технология в дальнейшем может быть внедрена в смартфоны и использована совместно с очками виртуальной реальности. Человек, пользуясь очками вместе с телефоном или браслетом, сможет управлять компьютером без клавиатуры и мыши.

По данным источников CNBC, знакомых с условиями сделки, ее сумма составила от $500 млн до $1 млрд.

CTRL-labs была основана в 2015 году Томасом Рирдоном и Патриком Кайфошем, получившими докторскую степень в области неврологии в Колумбийском университете. Ранее Рирдон девять лет проработал в Microsoft, а затем занимал одну из руководящих должностей в Openwave Systems. В феврале, как отмечает CNBC, CTRL-Labs привлекла $28 млн; в стартап инвестировали Alphabet GV и Amazon Alexa Fund.