 Мировой рынок может остаться без бананов из-за грибка

Бороться с распространением Fusarium TR4 (как и другими его "родственниками") невероятно сложно, и распространяется он быстро.

Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии – откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов.

