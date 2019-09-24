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Все про:Северный поток (490) Дуда (6) Трамп (393)

 Трамп и президент Польши обсудили борьбу с "Северным потоком-2"

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН обсудили, как можно воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщает агентство Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать (реализации) проекта газопровода "Северный поток-2", - сообщает агентство.

Ранее Трамп неоднократно критиковал этот проект, призывал Европу к диверсификации источников энергопоставок и отмечал, что альтернативным источником может стать сжиженный природный газ из США.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150032
 
 
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