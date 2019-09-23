 Украина заняла первое место по темпам роста агропромышленного импорта в Евросоюз. ИНФОГРАФИКА

Соответствующие данные обнародованы в очередном докладе Еврокомиссии от 23 сентября 2019 года о состоянии торговли ЕС агропромышленной продукцией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Важнейшими странами происхождения агропромышленного импорта (в ЕС) за прошедшие 12 месяцев (в миллиардах евро) были США (12,5), Бразилия (11,7), за которыми следуют Украина (6,7) и Китай (6,0). По годовым показателям объем агропромышленного импорта (в миллиардах евро, процент изменений) продолжает расти из Украины (+1,7 или +34%) и США (+1,7, или +14%)", - говорится в сообщении.

По абсолютным показателям, которые приведены в приложенной таблице, объем импорта из Украины в страны ЕС с августа 2017 по июль 2018 года составлял 5,06 млрд евро, за такой же период 2018-2019 годов – уже 6,76 млрд евро, что означает рост на 33,8%.

При этом по месячным показателем роста сельскохозяйственного импорта Украина является абсолютным лидером – в июле 2019 года в сравнении с июлем 2018 года импорт украинских продуктов в ЕС вырос на 195 млн евро – от 317 млн до 512 млн евро, или на 61,6%.

По годовым показателям ввоза сельскохозяйственного экспорта из стран ЕС Украина занимает 16 позицию. С августа 2017 по июль 2018 года страна импортировала европейской продукции на 1 млрд 960 млн евро, за этот же период 2018-2019 годов – уже на 2 млрд 255 евро, с абсолютным приростом на 295 млн евро (+15.0%).

В целом в период с августа 2018 года по июль 2019 года экспорт из стран ЕС зафиксирован на уровне 144,430 млрд евро (+5,0% по сравнению с 2017-2018 годами), импорт составил 118, 582 миллиарда евро (+3,0%).

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