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 Горсовет Ривного предупредил об опасности подорожания электроэнергии для предприятий

Городской совет Ривного призывает предпринять неотложные меры для снижения тарифов на электрическую энергию для промышленных и коммунальных предприятий.

Об этом говорится в обращении депутатов Ривненского горсовета в адрес президента, Верховной Рады, Кабмина, Антимонопольного комитета и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на копию решения.

Согласно документу, после запуска с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии вместо создания конкурентной среды в этом секторе внедрение новой системы на практике привело к повышению тарифов на электроэнергию для промышленных и коммунальных предприятий на 15-20%.

"Обращаем внимание на то, что рост тарифа на электрическую энергию для коммунальных предприятий приведет к росту расходов на содержание бюджетных учреждений, что негативно повлияет на местные бюджеты, а также к повышению тарифов на коммунальные услуги для населения (ввиду того, что стоимость электроэнергии является существенной составляющей частью в структуре себестоимости других коммунальных услуг, в частности, водоснабжения и подачи тепла), а также росту стоимости услуг электротранспорта", – сказано в обращении.

Депутаты местного совета также указывают, что повышение тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий приведет к снижению их конкурентоспособности и подорожанию продукции украинских производителей.

"В связи с вышеуказанным, просим предпринять неотложные меры для урегулирования ситуации на рынке электроэнергии и снижения стоимости тарифа на электрическую энергию для промышленных и коммунальных предприятий", – подчеркивается в обращении за подписью мэра Черновцов Владимира Хомко.

Горсовет Ривного предупредил об опасности подорожания электроэнергии для предприятий 01

Как сообщал БизнесЦензор, ранее не бытовые потребители электроэнергии (юридические лица) пожаловались, что цена электроэнергии после запуска рынка с 1 июля выросла на 20%-30%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149988
 
 
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