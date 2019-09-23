 Горсовет Ривного предупредил об опасности подорожания электроэнергии для предприятий

Об этом говорится в обращении депутатов Ривненского горсовета в адрес президента, Верховной Рады, Кабмина, Антимонопольного комитета и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на копию решения.

Согласно документу, после запуска с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии вместо создания конкурентной среды в этом секторе внедрение новой системы на практике привело к повышению тарифов на электроэнергию для промышленных и коммунальных предприятий на 15-20%.

"Обращаем внимание на то, что рост тарифа на электрическую энергию для коммунальных предприятий приведет к росту расходов на содержание бюджетных учреждений, что негативно повлияет на местные бюджеты, а также к повышению тарифов на коммунальные услуги для населения (ввиду того, что стоимость электроэнергии является существенной составляющей частью в структуре себестоимости других коммунальных услуг, в частности, водоснабжения и подачи тепла), а также росту стоимости услуг электротранспорта", – сказано в обращении.

Депутаты местного совета также указывают, что повышение тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий приведет к снижению их конкурентоспособности и подорожанию продукции украинских производителей.

"В связи с вышеуказанным, просим предпринять неотложные меры для урегулирования ситуации на рынке электроэнергии и снижения стоимости тарифа на электрическую энергию для промышленных и коммунальных предприятий", – подчеркивается в обращении за подписью мэра Черновцов Владимира Хомко.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее не бытовые потребители электроэнергии (юридические лица) пожаловались, что цена электроэнергии после запуска рынка с 1 июля выросла на 20%-30%.

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