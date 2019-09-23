 Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает ITC.ua. передает БизнесЦензор.

Тогда количество пользователей украинского Facebook сократилась с 13 млн до 12 млн, а Instagram - с 11 млн до 10 млн. Однако по состоянию на сентябрь 2019 года численность аудитории восстановилась. Более того, за последние 12 месяцев украинский Instagram рос более быстрыми темпами, чем Facebook, так что есть все основания полагать, что в краткосрочной перспективе Instagram станет социальной сетью №1 в Украине.

В общем Facebook в Украине пользуется 31% населения, а Instagram - 26%. В региональном разрезе наблюдается тенденция - разрыв между уровнем проникновения двух соцсетей самый маленький в тех областях, где раньше лидировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Единственная область (кроме Донбасса и Крыма), где Instagram популярнее Facebook - Харьковская. Зато на Западе и в Центре страны Facebook значительно популярнее, что больше похоже на ситуацию в Западной Европе.

В обеих социальных сетях преобладает женская аудитория (61%), а для молодежи в возрасте до 29 лет самой популярной соцсетью является Instagram. На протяжении 2019 года усиливалась тенденция перехода на мобильные устройства пользователей Facebook, на сегодняшний день этой соцсетью со смартфона или планшета пользуется уже более 12,3 млн пользователей.

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