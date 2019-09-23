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 Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов. ИНФОГРАФИКА

Украинское коммуникационное агентство plusone провело исследование украинской аудитории социальных сетей Facebook и Instagram, которые в 2019 году претерпели два существенных изменения численности. После того, как количество пользователей обеих платформ достигло пика в феврале 2019 года, администрация Facebook осуществила массовое удаление фейковых аккаунтов.

Об этом сообщает ITC.ua. передает БизнесЦензор.

Тогда количество пользователей украинского Facebook сократилась с 13 млн до 12 млн, а Instagram - с 11 млн до 10 млн. Однако по состоянию на сентябрь 2019 года численность аудитории восстановилась. Более того, за последние 12 месяцев украинский Instagram рос более быстрыми темпами, чем Facebook, так что есть все основания полагать, что в краткосрочной перспективе Instagram станет социальной сетью №1 в Украине.

Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов 01

В общем Facebook в Украине пользуется 31% населения, а Instagram - 26%. В региональном разрезе наблюдается тенденция - разрыв между уровнем проникновения двух соцсетей самый маленький в тех областях, где раньше лидировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Единственная область (кроме Донбасса и Крыма), где Instagram популярнее Facebook - Харьковская. Зато на Западе и в Центре страны Facebook значительно популярнее, что больше похоже на ситуацию в Западной Европе.

Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов 02

В обеих социальных сетях преобладает женская аудитория (61%), а для молодежи в возрасте до 29 лет самой популярной соцсетью является Instagram. На протяжении 2019 года усиливалась тенденция перехода на мобильные устройства пользователей Facebook, на сегодняшний день этой соцсетью со смартфона или планшета пользуется уже более 12,3 млн пользователей.

Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов 03

Facebook и Instagram удалили в Украине в 2019 году 1 миллион ботов 04

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149984
 
 
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