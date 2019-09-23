 Объем строительных работ в августе вырос на 8,9%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем выполненных строительных работ в августе сократился на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным – на 8,4%), тогда как по сравнению с июнем 2019 года этот показатель увеличился на 3,3%.

По данным Госстата, в августе 2019 года к августу 2018 года объем работ возрос в нежилом и инженерном строительстве, и сократился – в жилом. Согласно нескорректированным данным, рост в нежилом строительстве составил 21,8%, инженерном – 10,4%. Падение объемов работ в жилом строительстве составило 11,5%.

Кроме этого, Госстат сообщил, что в августе объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с июлем сократился на 27,8%, инженерных сооружений – на 11,9%, тогда как в строительстве нежилых возрос на 2,4%.

В январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года падение объема строительных работ зафиксировано в трех областях Украины, в частности, в Ивано-Франковской (на 9,7%, до 1 млрд 767,1 млн грн), Черкасской (на 0,8%, до 1 млрд 054,1 млн грн), Одесской (на 8,8%, до 9 млрд 309,9 млн грн).

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за восемь месяцев зафиксирован в Винницкой (в 2,1 раза, до 4 млрд 804,5 млн грн), Черниговской (в 1,68 раза, до 1 млрд 026,3 млн грн) и Кировоградской (в 1,45 раза, до 1 млрд 132,1 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за восемь месяцев вырос на 24,7% и составил 23,084 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram