[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.31 26.69
 Финансы
  221  0
Все про:гривня (643) курс (532) НБУ (4029) обмен валюты (57)

 Курс гривни вернулся на уровень января 2016 года

Национальный банк установил на вторник, 24 сентября, курс гривни на уровне 24,3272 грн/$, укрепив его еще на 10 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 23 копейки – до 26,72 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 16 сентября по 20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн – на 36,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал – $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа – $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149975
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ДТП закон Зеленский Киев Крым Нацполиция Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх