 Украина за семь месяцев импортировала газ на $1,3 миллиарда, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в июле 2019 года составила $176,8 за 1 тыс. кубометров, что на 6,6% меньше, чем в июне 2019 года ($189,3).

Контрагентами по итогам семи месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 2,37 млрд кубометров газа на $485,61 млн, Германии – 2,06 млрд кубометров на $413,52 млн, Венгрии – 363,17 млн кубометров на $73,65 млн, Чехии – 362,53 млн кубометров на $72,15 млн, Австрии – 299,66 млн кубометров на $80,58 млн, Польши – 299,03 млн кубометров на $64,98 млн, Франции – 233,13 млн кубометров на $48,72 млн, Великобритании – 113,15 млн кубометров на $30,17 млн, Люксембурга – 103,8 млн кубометров на $26,22 млн, Словакии – 52,54 млн кубометров на $10,01 млн, Италии – 16,89 млн кубометров на $3,49 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,26 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3,12 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram