 Гончарук обсудил с японской делегацией сотрудничестве в сфере информационных технологий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука во время встречи с делегацией Японии во главе с председателем Японско-украинской парламентской лиги дружбы Еисуке Мори, передает БизнесЦензор.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это отличная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", — сказал Алексей Гончарук.

Глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Еисуке Море отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Господин Море также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению господина Мори, именно вектор IТ может стать толчком для развития Украины.

"У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны", - заявил Мори.

Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине.

Также Гончарук заявил, что Украина планирует инвестировать в проекты на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и будет рада, если Япония будет партнером в этом вопросе. В связи с этим Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

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