 Газ на зиму по летней цене купили 1 600 семей на Закарпатье

Согласно условиям акции, у потребителей появилась возможность приобрести газ как товар по цене 5,99 грн за 1 кубометр, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Закарпатгаз Сбыт".

В компании напомнили, что акция длится только до 25 сентября. Использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Заказать объем газа можно в Центре обслуживания клиентов или в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Оплату необходимо осуществить на отдельный счет, открытый в АБ "Укргазбанк".

Так, для того, чтобы принять участие в акции "Твоя энергонезависимость" через сайт 104.ua следует зайти в "Личный кабинет", нажать на анимированный баннер, далее – на кнопку "Продолжить", ознакомиться с условиями акции и дать согласие. Следующий шаг – указать прогнозируемый объем газа в отопительный период и оплаты.

В компании подчеркнули, что в том случае, если потребитель купил газ у НАК "Нафтогаз" по акционной цене 5,99 грн за кубометр, но в отопительный период регулируемая цена снизилась, то расчет будет проводиться именно по меньшей цене.

"В случае наличия остатка объема газа на конец акции потребитель сможет зачислить сумму на следующие периоды или вернуть себе сумму неиспользованного объема газа", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

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