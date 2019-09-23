[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Промышленность, Макроэкономика
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 Падение промышленного производства в августе ускорилось до 1,7%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, и на 1,4% – по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в августе составил 1,6% и 0,5% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в перерабатывающей промышленности в августе 2019 года к августу 2018 года спад производства составил 4,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 2%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7%.

В целом по итогам восьми месяцев 2019 года рост промпроизводства замдлился до 0,1% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 2,6%, перерабатывающей – спад на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 1,4%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года после падения на 2,3% в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

В целом по итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составлял 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149957
 
   
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 Топ комментарии
 
так че рост экономики на 40% отменяется? Падение промышленного производства в августе ускорилось до 1,7%, – Госстат - Цензор.НЕТ 5436
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Так я не понял,эпоха бідності закончилась или ещё нет?,ау зебобики...
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При Ялынковиче она вобще мертво на 8 стояла.

А потом вдруг оказалось, что она вобще ничем не обеспечена, кроме кредитов, которые уже
просраны и раздерибанены Ялынковичем и Ко.

И опа - виновата Гонтарева, что курс 27.
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Ой как хорошо,но самокатчику плевать и порохоботской минфинше тоже,они занимаются кассовыми аппаратами - вот это важно для экономики.
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ЗЕбілам потрібно прискоритися- компенсувати бабусі все, що можна потягнути портновськими судами, пересадити за допомогою того ж Пртнова-Труби всіх патріотів і забитися Путінгу під крило..
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При Ялынковиче она вобще мертво на 8 стояла.

А потом вдруг оказалось, что она вобще ничем не обеспечена, кроме кредитов, которые уже
просраны и раздерибанены Ялынковичем и Ко.

И опа - виновата Гонтарева, что курс 27.
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Так я не понял,эпоха бідності закончилась или ещё нет?,ау зебобики...
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гривна укрепляется, производство падает...сюр какой то...
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Так ещё ж Горбачев говорил "Ускорение углубления, расширения обновления нового мышления"... Что тут непонятного !?
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Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство..

Кретин-клоун надеется таким образом поднять производство?
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Зебилы специально укрепляют гривну увеличивая госдолг
Они вводят население в лоховской дурман зейфории перед большим хапком оставшихся стратегических предприятий и земли, которое начнется сразу после объявления дефолта
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а заодно и людей на бабло кровное кидануть в очередной раз..
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падаем на 5, автоматически сразу зарплаты повышаются до 4000 бакинских в месяц,.. хлебушек по 3 бака, мясо по 25, бензин по 6 - Швейцария ! Падение промышленного производства в августе ускорилось до 1,7%, – Госстат - Цензор.НЕТ 8798
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инвесторы услышали какой бред несет зеля и самокат, и побежали
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А вони гадали що Бєня їм інвесторів привезе ? Повернулися злодії котрі крадуть а не виробляють, до нового року взагалі буде скорочення виробництва. Наслідки роботи ЗЕстада - обсирали Укроборонпром, обсирали все що могли, бо воно не належало ЗЕльоним. Фотографи з недоучками та клоунами з кварталу вам піднімуть економіку. І копійчані тарифи чомусь не сприяють зростанню.
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Промпроизводство падает, значит и ВВП падает, и доллар дешевеет (вместо того, чтобы расти в цене)! Удивительные вещи творятся в Украине.
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