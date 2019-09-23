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 Мининфраструктуры передало ГСЧС 40 специализированных аварийно-спасательных автомобилей. ФОТО

Министерство инфраструктуры Украины передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 20 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа САРМ-Л (Ford Ranger) и 20 специализированных автомобилей для службы безопасности дорожного движения (Renault Duster).

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что в рамках выполнения Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года Государственным агентством инфраструктурных проектов Украины была закуплена специальная техника, которая привлекается к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий для оперативной работы ГСЧС.

По словам заместителя министра инфраструктуры, до конца года Министерством инфраструктуры будет передано еще 30 автомобилей типа САРМ-Л и САРМ – С: "Впервые государство выделяет средства на безопасность дорожного движения. 5% Дорожного фонда идет именно на обеспечение безопасности на автодорогах. Общий объем финансирования Государственной программы запланирован в размере – 8,7 млрд грн, из них: в 2018 году – 2,6 млрд грн, в 2019 году – 2,1 млрд грн, в 2020 году – 3,4 млрд грн. В рамках программы предусмотрено не только осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на автодорогах, а также закупка необходимой техники и оборудования министерствам и службам, участникам программы, такой как мы представили и передали сегодня".

Мининфраструктуры передало ГСЧС 40 специализированных аварийно-спасательных автомобилей 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149952
 
 
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