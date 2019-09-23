 Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство

Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №1080 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 23 сентября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 18 сентября.

Законом исключается из Уголовного кодекса статья 205 "Фиктивное предпринимательство", которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, втрое повышены суммы значительного убытка государства для рассмотрения дел по статье 212 УК "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". При этом увеличены штрафы за нарушения по этой статье.

По мнению авторов законопроекта, наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес.

В свою очередь экс-генпрокурор Юрий Луценко считает, что решение о декриминализации фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК) будет препятствовать расследованию хищений бюджетных средств (ст. 191 УК) и неуплаты налогов (ст. 212 УК) в особо крупных размерах.

"Теперь вывод денег на "фиктаря" в банковских, газовых, конвертационных или строительных схемах – не противоречат действующему Уголовному кодексу. Цена вопроса – 10-12 млрд грн ежегодно", – заявил Луценко.

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