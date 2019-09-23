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Все про:долг (1243) Киевская область (49) отключение (42) электроэнергия (509)

 "Киевоблэнерго" готовит отключение от электроснабжения 21 объекта в Киевской области из-за долгов

"Киевоблэнерго" в течение 23-25 сентября отключит от питания 21 абонента-должника в различных районах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Компания-поставщик электрической энергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" направила в "Киевоблэнерго" заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение – водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников. Это является таким же долгом ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и электросетей. Невыполнение оператором системы распределения заявки на отключение абонента является нарушением закона.

"Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопросы задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены", - отмечают в "Киевоблэнерго".

Полный список объектов на отключение с 23 по 25 сентября 2019 года:

Белоцерковский район:

  • ЧП "Оникс-2000"

Бориспольский район:

  • КП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление"
  • Объединение совладельцев многоквартирного дома "Счастливое – ЛУ 14"

Бородянский район:

  • ЖСК "Бригантина – 2"

Броварской район:

  • КП "Броварытепловодоэнергия"
  • Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-1"
  • Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-2"
  • КНП "Броварская БКЛ" БРР и СМР
  • Броварской районный дом культуры
  • КП "Жилищно-эксплуатационная контора – 4"
  • Общежитие домоуправления №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины

Васильковский район:

  • Общежитие Крушинского сельского совета

Вышгородский район:

  • КП Новопетровского сельского совета " Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр"
  • ООО "Комплекс Агромарс"

Киево-Святошинский район:

  • КП "Боярка-водоканал"
  • ООО "ЖЭО "София Киевская"
  • ООО "Управляющая компания "Комфорт сервис НТ"
  • ООО " София Буд Груп"
  • ООО "ЖЭК Первый Парковый"
  • ЧП "Эркер"

Фастовский район:

  • КП Фастовского городского совета "Фастовводоканал"

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149944
 
 
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