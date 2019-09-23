 Ernest Airlines открыла представительство в Киеве

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта "Киев", передает БизнесЦензор.

В связи с открытием офиса авиакомпания огласила об открытии вакансий во фронт-офис продаж, директора по продажам, бухгалтера и других.

В июле Ernest Airlines временно сделала провоз багажа бесплатным: акция продлилась с 17 по 19 июля и коснулась перелетов, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Маршрутная сеть Ernest Airlines включает четыре украинских города. Авиакомпания летает в киевский аэропорт им. Сикорского из Бергамо, Болоньи, Рима, Неаполя, Милана и Генуи, во Львов из Бергамо, Рима, Неаполя и Венеции, из Харькова в Милан и Рим, из Одессы в Рим. Компания присутствует на украинском рынке с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Ernest в 2020 году планирует начать базировать в Украине два самолета.

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