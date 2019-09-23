[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.31 26.69
 Аграрный рынок
  210  0
Все про:Минагрополитики (617) урожай (165) зерновые (368)

 В Украине собрано 70% нового урожая зерна, – Минагрополитики

По состоянию на 23 сентября украинские аграрии провели уборочные работы на площади 10,8 млн га, или 70% к прогнозу, и намолотили 43,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 40,3 ц/га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

  • кукурузы – 3,6 млн тонн с площади 600 тыс. га, или 12% к прогнозу;
  • гречки – 68 тыс. тонн с площади 51 тыс. га, или 76% к прогнозу;
  • проса – 133 тыс. тонн с 71 тыс. га, или 79% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,7 млн га, или 63%, и собрано 8,3 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га. Сои обмолочено на площади 742 тыс. га, или 47% к прогнозу, и собрано 1,7 млн га зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сахарной свеклы собрано 990 тыс. тонн с площади 22 тыс. га, или 10% к прогнозу, при средней урожайности 450 ц/га.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской, Запорожской и Харьковской – по 3,2 млн тонн, Днепропетровской – 3,0 млн тонн, Николаевской – 2,8 млн тонн областях.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату озимыми зерновыми засеяно 2 млн га площади, или 30% к прогнозу, из них посеяно:

  • озимой пшеницы – 1,9 млн га, или 30% к прогнозу;
  • ржи – 61 тыс. га, или 50% к прогнозу;
  • озимого ячменя – 84 тыс. га, или 9% к прогнозу.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149932
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ДТП закон Зеленский Киев Крым Нацполиция Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх