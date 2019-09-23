 Самой загруженной станцией киевского метрополитена стал "Академгородок"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

"Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена – 132,25 млн человек. Наиболее загруженной здесь является станция "Академгородок" (13,74 млн пассажиров). Более 1,2 млн поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс.)", – сказано в сообщении.

Второй по пассажиропотоку традиционно является синяя линия, которая перевезла 112,31 млн человек. Тут максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10,93 млн человек). Больше 9 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальное количество пассажиров – на станции "Выставочный центр" (3,3 млн).

Зеленая линия подземки за указанный период перевезла 77,37 млн пассажиров. Больше всего пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" – 9,73 млн человек. Немного меньше – 9,2 млн человек – обслужила станция "Лукьяновская". Меньше поездок зафиксировано на станции "Красный хутор" – 1,1 млн.

Как сообщалось, в 2018 году столичной подземкой воспользовались 496,07 млн пассажиров, что на 0,5% или 2,33 млн меньше, чем в 2017 году. Самой популярной оставалась красная линия метрополитена – 204,52 млн человек. Наиболее загруженной в прошлом году была станция "Лесная" (20,7 млн пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксировано также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная".

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