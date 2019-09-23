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 Верланов не верит в использование механизма "кэшбека" для конкурентной борьбы

Идентификация покупателя, которому выдали чек с нарушениями, при подаче жалобы на продавца будет страхующим вариантом от использования механизма кэшбека для конкурентной борьбы.

Об этом сказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очевидный предохранитель - это идентификация жалобщика в "электронном кабинете". То есть это физлицо с конкретным идентификационным кодом, все знают, где этот жалобщик", - сказал Верланов.

Помимо этого, кэшбек можно будет применить к покупкам дороже 850 грн.

В то же время Верланов отметил, что кэшбек нельзя будет применить при невыдаче чека. Этот механизм возможен только при частично фискализированной покупке (если не все позиции чека отображены на сервере налоговой службы) или нефискализированном чеке (если выданный покупателю чек не отображается на сервере ведомства).

"Если чек не выдан, то вопрос кэшбека нельзя применить, но есть штраф за невыдачу чека", - отметил Верланов.

Как сообщалось, Верховная Рада обязала предпринимателей II-IV групп единой системы налогообложения применять регистраторы расчетных операций (РРО) с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны и другое), и с 2021 года для остальных. При этом нардепы повысили годовой лимит дохода для второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн и позволили применять вместо традиционных РРО программные.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149923
 
 
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