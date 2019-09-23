 Суд отменил запрет на строительство комплекса высоток в киевском Протасовом Яру. ФОТО

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева от 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

На месте зеленой зоны в Протасовом яру "Дайтона Групп" строит ЖК Tourbillon.

Согласно материалам суда, ранее главный инспектор строительного надзора столичной ГАСИ в ходе проверки установил, что проектная документация на строительство "жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом" по ул. Николая Амосова разработана с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и с отклонением от исходных данных.

В частности, в проекте застройки не выдержана предельно допустимая высота объекта: в градостроительных условиях и ограничениях она составляет 73,5 м, а в проектной документации – 99 м.

Кроме того, застройщиком не обеспечены нормативные места в общеобразовательных учебных заведениях, не представлено согласования проектных решений от Минкультуры, КП "Специализированного управления противооползневых подземных работ", КП "Киевавтодор", а также согласования по высотности с Госавиаслужбой Украины.

Инспектор составил предписание об устранении указанных нарушений и остановил все работы на объекте. Кроме того, фирму "Аллюр", которая разрабатывала проектную документацию, оштрафовали на 173 тыс. грн.

"Дайтона Групп", "Индбуд" и "Аллюр" сразу же обжаловали предписания ГАСИ. И 16 сентября ОАСК их иск удовлетворил, придя к выводу об отсутствии нарушений, которые были изложены инспектором ГАСИ.

В частности, судья Виталий Амелехин считает отсутствующим факт несоблюдения предельно допустимой высоты комплекса из трех высотных домов, ссылаясь на наличие Заключения экспертного строительно-технического исследования от ООО "Киевское независимое судебно-экспертное учреждение" относительно соответствия проекта требованиям градостроительных ограничений в части высоты.

Также суд сослался на согласование Минрегионом отклонений от нормативов и научный отчет ГУ "Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева" на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Относительно необеспечения мест в общеобразовательных учебных заведениях суд указал, что рядом уже есть две школы и это якобы засчитывается застройщику как выполненное требование.

В части согласования от Минкультуры суд отметил, что историко-градостроительное обоснование застройщику согласовал Департамент культуры КГГА. А Минкульт с 1 января этого года больше ИМО не согласовывает.

По мнению суда, проблем с остальными согласованиями у застройщика тоже нет.

Напомним, в июне этого года киевляне объявили бессрочную акцию против застройки участка 2,79 га по ул. Амосова в Протасовом Яру. В этом году застройщик начал вырубку деревьев на территории, установив бетонный забор.

Застройка территории в Протасовом Яру вызвала массовые протесты, сопровождающиеся столкновениями и перекрытием дорог.

Заказчиком строительства является днепровское ООО "Дайтона Групп", генподрядчик – ООО "СК "Инбуд", ген проектировщик – ООО "АБ "Аллюр".

Учредителями "Дайтона Групп" являются ООО "Аллюр Девелопмент" и ООО "Стройинвест-Капитал". Владельцами "Аллюр Девелопмент" значатся Анатолий Бродский, Андрей Орлов, Дмитрий Паланчук и Антон Труш, а "Стройинвест-Капитала" – Виктор Угрин и Владимир Ясько.

Владимир Ясько является директором и учредителем ряда предприятий руководителя Днепропетровской организации партии "УКРОП" Геннадия Корбана и его семьи. В частности, Корбан и Ясько являются учредителями ООО "Первая корпоративная группа", где Корбан является учредителем, а Ясько директором ООО "Интенсив Ресурс".

Кроме того, подписантом ООО "Дайтона Групп" является Наталья Новикова. Она также является руководителем Жилищно-строительного кооператива "Источник" (Киевская обл.), соучредителем которого, по данным YouControl, был Геннадий Корбан.

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