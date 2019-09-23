 Активная фаза тестирования программных РРО начнется весной 2020 года, – Верланов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с правительственным постановлением, принятым летом 2018 года, проводился эксперимент по применению экспериментальных РРО. Были приняты заявки от восьми производителей. На сегодня протестированы программные продукты от шести производителей. У нас есть хорошие "пилоты", проведенные вместе с такими продавцами как ModnaCasta и другими", - пояснил Верланов.

По словам Верланова, ГНС параллельно также протестировала возможность своей системы регистрировать чеки в электронном виде.

"Мы спокойно можем увеличить возможность обрабатывать чеки в три-четыре раза, а за год можем еще больше увеличить эти объемы", - сказал глава ГНС.

При этом он добавил, что принятые Верховной Радой законы предусматривают возможность применения программного регистратора расчетных операций вместо традиционного кассового аппарата через полгода после их публикации, и ориентировочно это может произойти весной 2020 года.

"Тогда мы в других масштабах будем это тестировать. Все крупные компании будут в этом заинтересованы. Будем делать с ними пилотные проекты, чтобы подготовить бизнес к возможностям, которые открывает эта система", - сказал Верланов.

По его словам, приложение с программным РРО уже доступно на сайте ГНС и будет предоставляться бесплатно.

"Мы открываем возможность для программных РРО, которые будут бесплатно предоставляться Государственной налоговой службой. Уже сейчас можно скачать приложение на сайте ГНС и использовать его через свой электронный кабинет", - указал Верланов.

По его словам, наряду с программным обеспечением, которое будет предоставлять ГНС, частные компании смогут предоставить свой сервис по аналогии с тем, как это работает для подачи электронной отчетности.

"Сегодня есть несколько поставщиков такого продукта (по электронной отчетности), которые предоставляют сервис. Есть бесплатные, есть платные", - пояснил глава ГНС.

"Установлен достаточно долгий переходной период с постепенным внедрением этой системы. То есть через полгода мы будем иметь право использовать программные РРО, и только осенью начнется фискализация некоторых отраслей. А с 1 января 2021 года плательщики единого налога во II-IV группах перейдут на обязательное использование РРО", - подытожил Верланов.

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