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 Активная фаза тестирования программных РРО начнется весной 2020 года, – Верланов

Производители протестировали шесть вариантов программных регистраторов расчетных операций (РРО), весной 2020 года начнется активная фаза тестирования их компаниями.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с правительственным постановлением, принятым летом 2018 года, проводился эксперимент по применению экспериментальных РРО. Были приняты заявки от восьми производителей. На сегодня протестированы программные продукты от шести производителей. У нас есть хорошие "пилоты", проведенные вместе с такими продавцами как ModnaCasta и другими", - пояснил Верланов.

По словам Верланова, ГНС параллельно также протестировала возможность своей системы регистрировать чеки в электронном виде. 

"Мы спокойно можем увеличить возможность обрабатывать чеки в три-четыре раза, а за год можем еще больше увеличить эти объемы", - сказал глава ГНС.

При этом он добавил, что принятые Верховной Радой законы предусматривают возможность применения программного регистратора расчетных операций вместо традиционного кассового аппарата через полгода после их публикации, и ориентировочно это может произойти весной 2020 года.

"Тогда мы в других масштабах будем это тестировать. Все крупные компании будут в этом заинтересованы. Будем делать с ними пилотные проекты, чтобы подготовить бизнес к возможностям, которые открывает эта система", - сказал Верланов.

По его словам, приложение с программным РРО уже доступно на сайте ГНС и будет предоставляться бесплатно.

"Мы открываем возможность для программных РРО, которые будут бесплатно предоставляться Государственной налоговой службой. Уже сейчас можно скачать приложение на сайте ГНС и использовать его через свой электронный кабинет", - указал Верланов.

По его словам, наряду с программным обеспечением, которое будет предоставлять ГНС, частные компании смогут предоставить свой сервис по аналогии с тем, как это работает для подачи электронной отчетности.

"Сегодня есть несколько поставщиков такого продукта (по электронной отчетности), которые предоставляют сервис. Есть бесплатные, есть платные", - пояснил глава ГНС.

"Установлен достаточно долгий переходной период с постепенным внедрением этой системы. То есть через полгода мы будем иметь право использовать программные РРО, и только осенью начнется фискализация некоторых отраслей. А с 1 января 2021 года плательщики единого налога во II-IV группах перейдут на обязательное использование РРО", - подытожил Верланов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149919
 
 
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