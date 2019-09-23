 Путин поручил профинансировать модернизацию армии непризнанной Абхазии

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В частности, Путин поручил Минобороны РФ провести с участием МИД РФ соответствующие переговоры с Абхазией и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

13 сентября правительство России одобрило проект соглашения между РФ и Абхазией о модернизации вооруженных сил непризнанной республики за счет российского бюджета.

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Соглашение предусматривает финансирование расходов, связанных с модернизацией абхазской армии. Планируется поэтапная унификация стандартов военного управления, подготовка вооруженных сил, их оснащение современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты.

В постановлении, которое было опубликовано 13 сентября на сайте кабинета министров РФ, говорилось, что документы, необходимые для финансирования, должны быть разработаны к 15 декабря этого года.

Напомним, самопровозглашенная Республика Абхазия возникла при военной поддержке России в результате вооруженной агрессии против Грузии в 2008 году. Де-юре Абхазия – автономная республика в составе Грузии, временно оккупирована Россией для поддержки сепаратистского правительства.

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