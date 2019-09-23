 Зеленский подписал закон о повышении штрафов для перегруженных фур

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Целью документа является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, снижение расходования бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" и "Об автомобильном транспорте".

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет за собой наложение штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% . В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины.

Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда" № 74-IX, принятый парламентом 12 сентября 2019 года.

Документ нормирует в бюджетном законодательстве вопрос расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог, базовые принципы которого заложены в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 54-IX.

Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% – от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

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