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Все про:Коломойский (869) НПЗ (115) Укртатнафта (133)

 НПЗ Коломойского возобновил покупку нефти у "Укртранснафты", – СМИ

АО "Укртранснафта" продало все выставленные на электронные биржевые торги 15 тыс. тонн нефти Azeri Light с резервуаров морского нефтяного терминала "Южный" в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По данным издания, покупателем нефти выступила аффилированная с группой "Приват" компания, которая купила сырье для переработки на Кременчугском НПЗ.

Согласно условиям торгов, нефть будет отгружена в период со 2 по 12 октября. Цена определяется на основании средней котировки Azeri Lt FOB Supsa агентства Platts за 15 дней до регистрации заявки на аукцион минус разница в стоимости фрахта танкера в портах Супса (Турция) и Южный (Одесская обл.) ($3 за тонну) и стоимость перевалки нефти на самом терминале ($1/т).

Напомним, последний раз "Укртранснафта" продавала нефть на электронных торгах 13 мая. Тогда 20 тыс. тонн приобрело ПАО "Нефтехимик Прикарпатье" для переработки на Кременчугском заводе. С конца июня "Укртранснафта" не проводила торги нефтью.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

 ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149907
 
 
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