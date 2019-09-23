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 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на автогаз

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" снизила розничные цены сжиженного газа в среднем на 21 копейку за литр – до 11,42-11,50 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Минимальные цены на станциях "Привата" зафиксированы в Винницкой и Житомирской областях – 11,30 грн/л.

В итоге средняя по стране розничная цена автогаза 23 сентября опустилась на 5 копеек – до 11,99 грн/л.

Напомним, розничные цены на автогаз росли с 20-го августа, реагируя на удорожание ресурса в оптовом сегменте. С 20 августа по 20 сентября средняя цена на АЗС выросла на 5,9% (на 65 копеек за литр) – до 12,04 грн/л.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149905
 
 
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