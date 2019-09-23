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 Нацкомиссия остановила обращение акций "Укрсоцбанка"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила обращение простых и привилегированных именных акций "Укрсоцбанка".

Как сообщает НКЦБФР, соответствующее решение регулятор принял 19 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 12 сентября предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения "Укрсоцбанка" по упрощенной процедуре.

В результате реорганизации "Альфа-Банк" станет правопреемником всех прав и обязанностей "Укрсоцбанка" относительно его клиентов и контрагентов.

Перед этим, 10 сентября, единственный акционер АО "Укрсоцбанк" принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО "Альфа-Банк".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

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Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149895
 
 
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