 Нацбанк добился отмены решения Барышевского суда об отстранении Рожковой

Указанным постановлением районного суда было запрещено Екатерине Рожковов участвовать в заседаниях правления НБУ и выполнять возложенные на него должностные обязанности первого заместителя главы Нацбанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Кроме того, Киевский апелляционный суд вынес частное определение, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской области Константина Коваленко.

Как отмечается в сообщении, в своей апелляционной жалобе Нацбанк указывал, что суд не вправе устанавливать Национальному банку и членам его правления запрет выполнять полномочия, а законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения осуществления полномочий заместителя председателя Национального банка "по решению суда".

О допущенных судьей Барышевского районного суда Киевской области Коваленко нарушениях Национальный банк сообщил в Высшый совет правосудия, а также Национальное антикоррупционное бюро.

В НБУ напомнили, что в прошлом году бывшие депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий.

Однако 15 мая 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей.

Кроме того, по иску Александра Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

"Кроме того, подобная попытка незаконного установления запрета для Национального банка Украины и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже привела к принятию 2 апреля 2019 года Высшим советом правосудия решение об увольнении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе Национального банка Украины", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 14 июня оспорил установленные определением Барышевского районного суда меры обеспечения иска путем установления запрета Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

При этом Национальный банк считает, что никаких запретов должностному лицу Национального банка - первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой постановлением Барышевского суда не установлено.

Ранее в Национальный банк Украины поступило письмо от физического лица о том, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете замглавы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

По словам самой Рожковой, формальным поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова – образец государственного управленца". В свою очередь другой житель райцентра решил оспорить изложенные в статье утверждения в суде, запретив исполнять обязанности первой замглавы НБУ. При этом оба участника процесса знакомы. В частности, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до сих пор работает в должности директора.

Кроме того, недавно в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой выполнять полномочия заместителя председателя НБУ.

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