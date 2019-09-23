 Зеленский подписал закон о господдержке кино

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий проект закона президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте.

"Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в Законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.

Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии.

"Реализация норм закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу", - сообщает Офис президента.

Как сообщалось, принятый Верховной Радой 12 сентября закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографа, среди прочего, предусматривает, что на конец бюджетного периода Государственное казначейство все остатки целевых бюджетных средств господдержки кинематографа хранит на счетах распорядителей в органах казначейства, а остатки бюджетных средств спецфонда господдержки кинематографа - на текущих счетах в банках госсектора для осуществления соответствующих расходов в следующем бюджетном периоде с учетом их целевого назначения.

При этом, согласно закону, источниками формирования спецфонда госбюджета также становятся: поступления от реализации имущественных прав на использование кинопродукции, созданной за средства госбюджета или субсидированной из госбюджета, а также от реализации имущественных прав за использование фильмов производства Госкино УССР, Минкультуры УССР и их правопреемников в 1953-1991 годах, которые были созданы за счет госсредств на государственных киностудиях и принадлежат государству.

Кроме того, в спецфонд госбюджета идут платежи за рассмотрение заявок на получение госсубсидий на производство кинопродукции, которые могут быть использованы для возмещения части расходов субъекта кинематографии при производстве фильма.

К этой статье также отнесены 50% доходов, полученных от проката и/или передачи прав на использование фильма, получившего господдержку (но не более 50% полученной суммы господдержки), уплачиваемых в госбюджет в течение всего срока действия авторского права. А также штрафы за нарушение условий прекращения авторского права и плата за выдачу государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию фильмов.