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Все про:Amazon (128) электромобиль (400)

 Amazon планирует закупить 100 тысяч электрокаров

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует закупить 100 тыс. новых электромобилей у компании Rivian Automotive к 2030 году для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, заявил гендиректор компании Джефф Безос.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, первые электромобили начнут доставлять товары покупателям в 2021 году. К 2022 году у компании будет парк из 10 тыс. таких автомобилей.

Как пишет Dow Jones, ранее в текущем году Amazon и другие инвесторы вложили в Rivian $700 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,5 млрд.

Закупка электромобилей будет проходить в рамках плана компании по снижению общего объема выбросов парниковых газов до нуля к 2040 году. План также предусматривает получение 80% электроэнергии из возобновляемых источников к 2024 году по сравнению с 40% в настоящее время.

Акции Amazon дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась почти на 20%, до $887,5 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149867
 
 
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Безос планирует закупить у своего дочерного предприятия электрокары.Логично.Пусть закупает.Для начала пусть еще эти электрокары создаст.На луну уже "слетал",как обещал?
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