 Нацбанк выкупил на межбанке за неделю $270 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению центробанка, $80 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $189,6 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching). Операции по продаже валюты центробанк не производил.

По данным Нацбанка, нерезиденты на прошлой неделе увеличили свой портфель ОВГЗ на 1,03 млрд грн, в частности, гривневых - на 1,05 млрд. грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал - $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа - $316 млн, в июле - $760,9 млн, в июне - $322,3 млн.