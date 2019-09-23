 Транспортные предприятия сократили перевозку пассажиров на 5,9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 72,4 млрд пасс./км, что на 4,5% превышает этот показатель за январь-август прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за восемь месяцев текущего года воспользовалось 105,3 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,5% меньше, чем в январе-августе-2018, а услугами автомобильного транспорта - 1,203 млрд пассажиров (на 5,3% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 10,9% - до 9,1 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-августе 2019 года трамваями воспользовалось 407,1 млн пассажиров (сокращение на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), метрополитеном - 465,4 млн (сокращение на 1,8%), троллейбусами - 618,4 млн (падение на 8,5%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 10,3% по сравнению с январем-августом 2018 года - до 0,5 млн чел.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.