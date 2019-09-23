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 Суд передал медиа-холдинг UMH Курченко в управление АРМА

9 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество, группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Имущество UMH было арестовано в рамках уголовного производства №12013220540000400.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group.

Часть средств в размере $246,1 млн было уплачено TriLado Enterprise Inc. с 03.04.2013 г. по 20.09.2013 "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации".

Вторая часть средств в размере $160 млн долл было получено за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО Ветек Медиа Инвест (со сроком погашения до 27.10.2022).

"По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере $160 млн, предоставленного АО Укрэксимбанк для ООО Ветек Медиа Инвест по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в судебных материалах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149846
 
 
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