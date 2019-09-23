 СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", - сообщает СБУ.

Среди заказчиков незаконных услуг были представители коммерческих структур Киевщины и ряд государственных предприятий.

В Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж.

Изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.