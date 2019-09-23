 Прокуратура направила в суд обвинение по делу вывода 98 миллионов из "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум", - сообщает САП.

Фактически указанные материалы не поставлялись.

Среди обвиняемых 4 должностные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.