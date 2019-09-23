 Импорт картофеля в Украину почти в 5 раз превысил экспорт

Об этом со ссылкой на Латифундист сообщает БизнесЦензор.

Экспорт картофеля за 8 месяцев составил 5,49 тыс. тонн на сумму $1,47 млн, что 4,8 раз меньше импорта.

Основными странами, из которых импортировался картофель, стали: Беларусь — на $2,73 млн (32,07%); Нидерланды — на $1,63 млн (19,17%); Египет — $1,32 млн (15,58%); другие — на $2,82 млн (33,18%).