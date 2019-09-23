 Импорт картофеля в Украину почти в 5 раз превысил экспорт

Об этом со ссылкой на Латифундист сообщает БизнесЦензор.
Экспорт картофеля за 8 месяцев составил 5,49 тыс. тонн на сумму $1,47 млн, что 4,8 раз меньше импорта.
Основными странами, из которых импортировался картофель, стали: Беларусь — на $2,73 млн (32,07%); Нидерланды — на $1,63 млн (19,17%); Египет — $1,32 млн (15,58%); другие — на $2,82 млн (33,18%).
А що ще, окрім бульби жере зелена шмаркля? потрібно швиденько робити запаси, бо ця шмаркля разом з своїм хозяїном, КАЛ омойским зжере все, до чого тільки дотягнеться.
так что Украина в этом году имеет своей картопли 22 млн тонн...народ сожрёт не больше 6 миллионов тонн....
-остальное сгниёт но цены опускать барыге не выгодно...(в крым и даунбас завозят из раши ...в два раза дешевлее...)
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-и картошку-(другие страны...35%)в Украину завозят какие то киргизы...-из раши...
-или это зе а не парашенка за пять лет стырил себе 300 тысяч га земельки украинской?