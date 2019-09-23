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 Импорт картофеля в Украину почти в 5 раз превысил экспорт

За январь-август 2019 года Украина импортировала 26,23 тыс. тонн картофеля на сумму $8,5 млн, при этом за август импорт составил 4,36 тыс. тонн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Об этом со ссылкой на Латифундист сообщает БизнесЦензор.

Экспорт картофеля за 8 месяцев составил 5,49 тыс. тонн на сумму $1,47 млн, что 4,8 раз меньше импорта.

Основными странами, из которых импортировался картофель, стали: Беларусь — на $2,73 млн (32,07%); Нидерланды — на $1,63 млн (19,17%); Египет — $1,32 млн (15,58%); другие — на $2,82 млн (33,18%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149820
 
 
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 Топ комментарии
 
Более того, если вы на прилавке видите картошку откровенно плохого качества - можете не сомневаться, что она отечественная. Мы уже местами даже на аграрную папуасию третьего мира нет тянем. То ли ещё будет.
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неурожай из-за того, что в Украине картофан уже выращивать просто некому. все, кто его выращивал здесь, выращивают теперь его в Польше, Словакии, Чехии и прочих странах.
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Бенефис логики... вот для кого это рассчитано? Если б в стране был бы реальный неурожай чего либо, то об импорте речь бы как такова не шла ибо смысла в нем не было. У нас есть экспорт 5,49 тыс. тонн. То есть у нас ее больше чем внутренний рынок может потребить. И тут на помощь нашим торгашам приходит ее величество "паника"... типо "ужас, неурожай!! Зимой с голоду будем дохнуть!!! Даешь 20 грн. за килограмм гнилой картошки!!!". А наше быдло (народ) ведется, летит на базары да супермаркеты, сгребай ту картошку, ну и походу соль и спички, так на всякий пожарный... Итог... с голоду никто не пухнет, спекулянты довольны.
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Более того, если вы на прилавке видите картошку откровенно плохого качества - можете не сомневаться, что она отечественная. Мы уже местами даже на аграрную папуасию третьего мира нет тянем. То ли ещё будет.
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Да с картошкой в этом году проблема, такого неурожая давно не было.
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неурожай из-за того, что в Украине картофан уже выращивать просто некому. все, кто его выращивал здесь, выращивают теперь его в Польше, Словакии, Чехии и прочих странах.
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Не подскажите, где стоят пустые, не засеянные поля, которые были засеяны до этог? Нет таких . У нас все земли используються. То что сейчас многие раком на огороде не стоят, а сдают фермерам, которые используют технику - это есть. Это позволяет обрататывать всю землю гораздо меньшим количеством людей.
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подскажу. по Сумской области одна соя и рапс растет на полях. в Черниговской практически тоже самое.
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У нас в Винецкой обл. очень хороший урожай картошки.
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капец... импортировать картофан из египта!!!...зато вся земля народная!!!
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ЗЕлена шмаркля зїла всю бульбу в Україні. Прийдеться купувати за кордоном.
А що ще, окрім бульби жере зелена шмаркля? потрібно швиденько робити запаси, бо ця шмаркля разом з своїм хозяїном, КАЛ омойским зжере все, до чого тільки дотягнеться.

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Дожили что даже картошку импортируем. На египетских черноземах картошка конечно же лучше растет чем у нас
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так египет у этих барыг закупает зерно ...которое шоколадный свин "клялся"полностью перерабатывать в Украине...
так что Украина в этом году имеет своей картопли 22 млн тонн...народ сожрёт не больше 6 миллионов тонн....
-остальное сгниёт но цены опускать барыге не выгодно...(в крым и даунбас завозят из раши ...в два раза дешевлее...)
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У нас в стране хоть что то работает кроме проституток и гастарбайтеров?
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Бенефис логики... вот для кого это рассчитано? Если б в стране был бы реальный неурожай чего либо, то об импорте речь бы как такова не шла ибо смысла в нем не было. У нас есть экспорт 5,49 тыс. тонн. То есть у нас ее больше чем внутренний рынок может потребить. И тут на помощь нашим торгашам приходит ее величество "паника"... типо "ужас, неурожай!! Зимой с голоду будем дохнуть!!! Даешь 20 грн. за килограмм гнилой картошки!!!". А наше быдло (народ) ведется, летит на базары да супермаркеты, сгребай ту картошку, ну и походу соль и спички, так на всякий пожарный... Итог... с голоду никто не пухнет, спекулянты довольны.
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и египтяне тоже!)))...зы они ее самолетами чи баржами возят???))))
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вы забываете про крохмальные ф-ки барыги...они и сеют панику а сами берут сырьё в раше где сейчас картошка почти в три раза дешевлее чем в Украине...да и порошенковый крахмальный бизнес в раше никто не прикрывал(у него там "зрячий"траст работает..)
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А кто-то может вменяемо объяснить - ну египетская - ранняя, а все остальные зачем?
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Как по мне - из-за плохого качества. В АТБ, где я покупаю почти все продукты - картошка происхождением из Украины и почти всегда отвратительного качества. В соседних парочке магазинов тоже самое. А вот в том же Сильпо хорошая картошка из Египта и РБ (написано Украина, но я думаю враньё и она из Беларуси).
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из раши...через киргизию и казахстан...
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Да ху**** с ней с етой картошкой. Как будто без картошки у нас нечего есть, Пускай спекулянты подавятся своей картошкой но покупать по такой цене ее не буду так как она етого не стоит. Вообще в картошке напичканой химией нет ничего полезного. Да и Петр 1 привез картошку чтобы рабам было чем заниматься все лето и не было времени бунтовать и реально смотреть на мир.
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А кстати, почем сейчас картошка в Украине?
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Он не то чтобы тебе соврал, но написал не совсем то, о чём ты спрашивал. То, что он тебе написал, это скорее всего местные фермеры, продающие свою продукцию во дворах по выходным и на лотках. В магазинах хорошую картошку в большинстве случаев ты найдёшь гривен за 16-18. Зимой будет хорошо за 20.
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Гугл выдал результат.
Купить Египетский Картофель оптом из Китая - Alibaba.com )))
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так гречневую крупу в Украину поставляет кахахстан,а вырощена эта гречка в раше(алтайский край)
-и картошку-(другие страны...35%)в Украину завозят какие то киргизы...-из раши...
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так этозе картошку весной садил?
-или это зе а не парашенка за пять лет стырил себе 300 тысяч га земельки украинской?
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в беларуси бульба в 2.5 раза дешевлее чем в гройсмании...а в конченной раше картоха почему то дешевлее чем в беларуси?
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А давно у нас такая плачевная ситуация к картошкой? С 2010, 2014 или недавние пару лет?
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