 В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом. ВИДЕО+ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает БизнесЦензор.

"В 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель). В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сгорело и повреждено 9 автоцестер с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

С помощью маневрового поезда из очага пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 6 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.





















