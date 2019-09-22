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 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире. ИНФОГРАФИКА

Киев вошел в двадцатку городов мира с самыми большими заторами. Ко времени поездки по столице Украины в пиковые часы добавляются 30 минут.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Traffic Index 2018 на сайте TomTom, передает БизнесЦензор со ссылкой на 24 канал.

В рейтинг вошли 403 города в 56 странах мира.

Лидером рейтинга стал Мумбаи, уровень загруженности дорог там эксперты оценивают в 65%. Второе и третье места заняли Богота (Колумбия) и Лима (Перу). Обошли Киев в рейтинге Санкт-Петербург, Московская область и Бухарест.

Последнее, 403 место, в рейтинге отвели американском городке Хай-Пойнт в Северной Каролине. Уровень заторов в нем эксперты оценивают в 9%.

Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире 01

Киев занял 13 место с показателем загруженности дорог 46%. Это означает, что ко времени поездки в Киеве добавляется 46% из-за пробок. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 2%.

Утренний час пик в будни продолжается с 8:00 до 9:00, в вечернее время самые пробки образуются в 18:00-19:00.

Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире 02

В 2018 году днем, когда загрузка дорог в Киеве была минимальной, назвали 8 апреля: показатель составил 6%. Зато 1 марта было признано худшим днем ​​для пользователей автотранспорта - 107%. Среди дней недели наиболее сложным в плане проезда является пятница, пробки в Киеве в этот день наблюдаются в течение целого дня.

Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире 03

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149782
 
 
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