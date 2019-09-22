 ExxonMobil намерен распродать нефтегазовые активы на $15 миллиардов

Об этом сообщает worldoilnews, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Американская корпорация "проверит рыночный интерес" к своим глобальным активам, в том числе к австралийским. Покупатели пока не определены, никаких договоренностей достигнуто не было, отмечается в сообщении компании.

"ExxonMobil постоянно проверяет свои активы на предмет их вклада в удовлетворение операционных потребностей компании, ее финансовых целей и их потенциальной ценности для других", - сказано в заявлении.

Это уже вторая попытка нефтегазового гиганта за последние три года продать австралийские предприятия, в том числе давно осуществляемый проект в бассейне Gippsland. В феврале 2018 года ExxonMobil и ее партнер по совместному предприятию BHP Group остановили 20-месячный процесс продажи активов.

Крупнейшая по рыночной стоимости нефтяная компания в мире реализует свой план по продаже активов на сумму $15 млрд. Вырученные от их продажи средства планируется использовать для финансирования перспективных проектов в Папуа-Новой Гвинеи, Техасе и Бразилии.

Ранее в этом месяце компания подтвердила, что ведет переговоры с испанской Repsol SA о продаже глубоководных активов в Мексиканском заливе.

Покупатели выставляемых на продажу объектов ExxonMobil "должны понимать, что речь идет о старых активах и в том, что производство на них будет сокращаться; они также должны запланировать значительные расходы на вывод этих объектов из эксплуатации, - сказал Ангус Роджер, директор по исследованиям в Wood Mackenzie Ltd. - Тот факт, что предыдущая попытка сбросить нефтяные активы [на бассейне] Gippsland провалилась из-за неопределенности в отношении затрат, связанных с их остановкой, показывает, насколько серьезна эта проблема".

В июне одна из австралийских газет сообщила, что 50-процентная доля ExxonMobil в активах, включая Лонгфордский газовый завод, может стоить около $3 млрд.

Как сообщалось, американская нефтегазовая корпорация договорилась о продаже всех своих активов в Норвегии, где она проработала 125 лет, за $4 млрд. В ExxonMobil также обсуждают возможность продажи активов в Северном море на шельфе Великобритании.

В начале сентября компания впервые за 90 лет вылетела из первой десятки индекса $&P 500.

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