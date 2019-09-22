 Украина и Турция усиливают сотрудничество в авиасфере

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу, передает БизнесЦензор.

"На выставке современных технологий в Стамбуле, которую мы имеем честь посещать, представлен наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС, для ликвидации пожаров и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178", - сказал Аваков.

Сойлу дал высокую оценку Ан-178 и выразил свою заинтересованность самолетом. Также он подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере авиации.

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8) модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - сказал Сойлу.

Аваков пригласил министра внутренних дел Турции посетить Украину.

"Очень рассчитываю, что вы в конце месяца посетите Украины. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", - добавил Аваков.

Ан-178 - первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих.

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