[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.35 26.72
 Коррупция, Макроэкономика
  175  0
Все про:нефть (2463) Mitsubishi (24)

 Mitsubishi потеряла $320 миллионов из-за сделок одного сотрудника

Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS, который занимался торговлей сырой нефтью для Китая, с января 2019 года без ведома руководства неоднократно "участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования". При этом он манипулировал внутренними данными PDS.

По данным компании, основные потери от действий сотрудника начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. PDS установила, что он проводил несанкционированные транзакции, в середине августа. Компания начала расследование. 18 сентября сотрудник был уволен, PDS подала на него жалобу в полицию.

Mitsubishi продолжает подсчет общей суммы убытков от действий сотрудника.

Представитель японской компании заявил Reuters, что это "первая подобная потеря в истории Mitsubishi".

Агентство также напоминает, что в прошлом году китайская корпорация Sinopec отчиталась о потерях в $700 млн из-за сделок с хеджированием рисков на рынке нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149709
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Коломойский нефть Приватбанк Пристайко США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх