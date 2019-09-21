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Все про:Байден (10) Зеленский (328) Трамп (392)

 Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу, 20 сентября, призвал президента страны Дональда Трампа обнародовать стенограмму записи июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским, "оказывал давление" на украинского президента. По данным журналистов, он восемь раз предлагал Зеленскому сотрудничать с его личным адвокатом Руди Джулиани в расследовании в отношении сына Байдена Хантера.

Речь идет о начале расследования в отношении Хантера Байдена, который входил в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma с 2014 по 2019 годы. По мнению юриста Джулиани, Байден-старший, будучи вице-президентом США, мог сам оказывать давление на Киев с целью оградить сына от расследования.

По данным The Wall Street Journal, летом Джулиани отправился в Киев ради встреч с украинскими чиновниками. Журналисты пишут, что он планировал обсудить именно этот вопрос.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже заявил, что в ходе телефонного разговора никакого давления оказано не было, а сам разговор был "долгим и дружеским"

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149706
 
 
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