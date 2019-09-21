 Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В указе №713/2019 Зеленский, "с целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции" дал перечень поручений Кабинету министров Украины с конкретными сроками их выполнения.

Так, Кабинету министров Украины следует предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышения социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Также Кабмин должен обеспечить разработку и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов.

В частности, правительство должно до 1 октября 2019г внести на рассмотрение Рады законопроекты: об обороте земель сельскохозяйственного назначения; о легализации игорного бизнеса в Украине; о внесении изменений в некоторые законы относительно упорядочения добычи янтаря в Украине; о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Госфонда регионального развития.

Также до 1 января 2020г Кабмин должен подать законопроекты: о принципах административно-территориального устройства Украины; о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования законодательства о местных выборах; о внесении изменений в закон "Об основах государственной региональной политики" по повышению мощностей агентств регионального развития; о внесении изменений в закон "О стимулировании развития регионов" по усилению конкурентоспособности регионов; о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обновления законодательства о труде.

Помимо этого Кабмин Украины должен принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2019/20гг и его прохождению, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду и осуществлению постоянного мониторинга; принять меры по началу продажи имущества должника в процедуре банкротства через электронную торговую систему и обеспечению надлежащего функционирования такой системы.

Также Кабмину поручено до 1 декабря 2019г принять меры по:

- обеспечению подготовки объектов большой приватизации для проведения приватизации, а также продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве сверх объемов продаж, проведенных в течение первого полугодия 2019г;

- обеспечению согласования в установленном порядке проектов соглашений о разделе продукции, которые должны быть заключены с победителями конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов;

- уменьшению нелегальной занятости, в частности, путем детенизации доходов и отношений в сфере занятости населения, внедрения механизмов стимулирования работодателей легализовать оформления трудовых договоров, усиления ответственности за нарушение законодательства о труде и нарушение налогоплательщиком порядка представления информации о физических лицах – плательщиках налогов;

- активизации информационной кампании по разъяснению реформы ЖКХ.

До 1 января 2020 года правительство Украины должно принять меры по:

- подготовке лотов для проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами путем электронных торгов;

- дальнейшей дерегуляции хозяйственной деятельности, предусмотрев, в частности, возможность получения большинства документов разрешительного характера в электронной форме;

- обеспечению в установленном порядке упрощения процедур присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий, уменьшению платы за такое присоединение;

- привлечению инвестиций для развития объектов портовой инфраструктуры, прежде всего госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия " и "Херсонский морской торговый порт", в том числе путем проведения концессионных конкурсов;

- подготовке плана мероприятий по формированию конкурентного рынка услуг локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности по управлению инфраструктурой железнодорожного транспорта, предусмотрев реформирование акционерного общества "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця");

- обеспечению быстрого и прозрачного таможенного оформления товаров путем дальнейшего расширения функциональных возможностей механизма "единого окна";

- обеспечению разработки и утверждения государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 гг.

Согласно документу, Кабинет министров должен подать президенту до 15 октября 2019г и до 20 января 2020г информацию о состоянии выполнения этого указа.

Помимо этого, с целью повышения уровня доступности бизнеса к кредитованию и удешевления стоимости ипотечных кредитов, Зеленский данным указом рекомендовал Национальному банку Украины разработать механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.