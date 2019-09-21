 МВД планирует закупить патрульные катера во Франции

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Аваков.

Посол де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины.