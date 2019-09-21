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 МВД планирует закупить патрульные катера во Франции

Министерство внутренних дел Украины планирует обновить парк патрульных катеров Государственной пограничной службы страны, при этом основным требованием для этого проекта является локализация производства патрульных катеров в Украине, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Аваков.

Посол де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149703
 
 
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