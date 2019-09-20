[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.35 26.72
 Корпоративные отношения
  572  0
Все про:зарплата (602) рейтинг (565) США (2369)

 Врачи возглавили рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в США

Американская компания по кибербезопасности Palo Alto Networks платит своим сотрудникам наибольшую среднюю зарплату в США - $170,9 тыс. в год.

Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант

Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:

  • Palo Alto Networks - $170,9 тыс.
  • NVIDIA - $170,1 тыс.
  • Twitter - $162,9 тыс.
  • Gilead Sciences - $162,2 тыс.
  • Google - $161,3 тыс.
  • VMware - $158,1 тыс.
  • LinkedIn - $157,4 тыс.
  • Facebook - $152,9 тыс.
  • Salesforce - $150,4 тыс.
  • Microsoft - $148,1 тыс.

Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).

Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:

  • врачи - $193,4 тыс.
  • заведующие аптекой - $144,8 тыс.
  • дантисты - $142,5 тыс.
  • фармацевты - $126,4 тыс.
  • архитекторы - $122,6 тыс.
  • корпоративные советники - $117,6 тыс.
  • менеджеры по разработке программного обеспечения - $114,2 тыс.
  • ассистенты врачей - $113,9 тыс.
  • корпоративные контролеры финансов - $113,4 тыс.
  • разработчики программного обеспечения - $109,8 тыс.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149664
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР госбюджет законопроект Зеленский Киев Коломойский Маркарова парламент Пристайко
 
 
 
 
 
 вверх