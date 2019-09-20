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Все про:Иран (255) санкции (1276) Саудовская Аравия (222) США (2367) Трамп (391)

 Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

США вводят санкции против Национального банка Ирана.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При этом президент США не раскрыл деталей вводимых ограничений.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что центробанк – последний источник финансирования для Тегерана.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Трамп поручил "существенно усилить санкции" против Ирана на фоне роста напряженности в отношениях двух стран. Тогда он также не раскрыл подробностей мер.

Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149663
 
 
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